Continúan los 'dimes' y 'diretes' entre Fabio Agostini y Rafael Cardozo. Durante una reciente entrevista, el español tildó de 'payasito' al brasileño y lo acusó de estar muy agrandado. Esto ocurrió tras haber perdido contra él durante una pelea de box en 'Esto es guerra'.

“Todo el mundo lo vio, me confié mucho. Pensé que era Mohammed Ali, me motivé demasiado y bueno, me dieron un golpe pero igual es malísimo porque encima le esquive como 20 y en el 20 me golpeó”, explicó inicialmente para América TV.

“Antes no me dio ni uno porque no me veía. Para la próxima, con menos confianza, como la primera pelea que fue con más respeto y allí se notó como lo barrí, fue una payasada”, añadió.

Cuando se le preguntó desde cuando existe esta rivalidad entre ambos, Agostini no se quedó callado, y relató todo lo que ocurrió entre él y Cardozo desde su ingreso a 'Esto es guerra'.

“La rivalidad entre él y yo está desde que yo ingresé al programa, él me quiso humillar, se quiso hacer el gracioso, me quiso dejar como el peor de todo Perú, y se confundió porque se metió con el mejor”, dijo.

“El problema es con el payasito este que no sé que le pasa, está muy crecido, está muy agrandado”, finalizó.