El modelo Fabio Agostini llegó como invitado al set de “América Hoy” para conversar sobre su participación en “El artista del año”, y también sobre el beso que se dio con Paula Manzanal al final de su baile, hecho que habría molestado a Ignacio Baladán.

Durante su participación en el programa matutino de América Televisión, Fabio Agostini solo tuvo halagos para la modelo Paula Manzanal, y negó ser su “paño de lágrimas”. Asimismo, dijo que la estaba ayudando a salir de una difícil situación.

“Es mito, yo no soy el paño de lágrimas de nadie… Yo la estoy ayudando a sacar la basura de la cabeza. Hay amores equivocados, tóxicos, entonces yo estoy ayudándola”, aseguró Fabio Agostini sobre Paula Manzanal.

“Estaba nerviosa por lo que pasó, por el beso, por lo que habló la gente, iba a ser un boom. Yo le dije Paula tranquila, tú no hiciste nada malo. Además, el beso te lo robé yo”, añadió.

Por otro lado, el exintegrante de “Esto es guerra” precisó que Ignacio Baladán no es su amigo, solo fueron compañeros de programa. Además, dijo que el uruguayo lo dejó de seguir en redes sociales y bloqueó a Paula Manzanal.

“Ese chico no se atreve a mirarme a kilómetros, lo único es que me seguía en el Instagram, y ahora me dejó de seguir y a Paula la bloqueó… Baladán no es amigo mío, era compañero mío y nada más. Si hubiese sido un amigo de verdad como lo son los hermanos Palao y Facundo González no lo hubiera hecho, le hubiera dicho me estoy escribiendo con esta persona”, precisó.

