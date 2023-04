Hace poco Fabio Agostini se sinceró con los medios al hablar sobre su ruptura con Mayra Goñi, con quien tuvo una por el año 2018.

En una entrevista para el canal de Youtube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, habló sobre algunos detalles de su vida sentimental y cómo se considera una persona bastante sensible.

“Así empezó todo con Mayra, jugando, tonteando, y al final surgió todo”, dijo.

Le preguntaron si sufrió por Mayra, y él contestó: “Sí, claro, pero no solo por Mayra. Hay muchas cosas que no saben de mi, pero en España he tenido relaciones bastantes serias, pero ustedes solo conocen lo mediático.”

Llegó a confirmar que si rompió con Mayra, fue debido a posibles rumores de infidelidad de parte de ella.

“La relación se acabó porque yo dije que quería acabarla, no aguanté más. En su momento yo dije que había escuchado cosas, no dije que fue así. Lo escuché, y es que yo tonto no soy, no me chupo el dedo. Dije lo que me informaban amigos míos”, explicó.