Fabio Agostini: "Si hubiese nacido como Rosángela Espinoza, yo me mataba" [VIDEO]

¿Se pasó de la raya? Fabio Agostini no se calló nada durante su participación en el programa 'En Boca de Todos' , donde aprovechó para arremeter sin piedad contra Rosángela Espinoza .

Los polémicos comentarios ocurrieron durante el segmento de Facundo González, quien le preguntó a quién de sus compañeras de 'Esto es Guerra' se parecía.

Tras contestar esta duda, el argentino volvió a la carga y le consultó si le hubiese gustado ser tan polémica como Rosángela Espinoza, a lo que el español respondió sin filtro y fiel a su estilo.

"Si hubiese nacido como Rosángela, la verdad que yo me mataba e intentaba volver a nacer. Las cosas como son: no me gustaría ser como Rosángela. Hay chicas que me caen mucho mejor y...", dijo el modelo español.

Fabio Agostini tuvo que ser interrumpido por los panelistas del programa, quienes le pidieron respeto por su compañera de trabajo.