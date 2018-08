Fabio Agostini grita su amor por Mayra Goñi en programa en vivo | VIDEO

El modelo Fabio Agostini no es reconocido por ser muy expresivo con sus sentimientos, sin embargo, en esta oportunidad sorprendió con una tierna sorpresa a su pareja, la actriz y cantante Mayra Goñi.

El integrante de ‘Esto es guerra’ irrumpió una entrevista de Mayra Goñi en el programa ‘En boca de todos’ con un ramo de rosas, un peluche y un anillo para dedicar un romántico discurso a su pareja.

"Te traje un anillo, un anillo de plástico. Por algo se empieza, pero vamos calentando con esto", bromeó Fabio Agostini al entregarle, de forma romántica, un aro de plástico a la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’.

Asimismo, el ‘galáctico’ aseguró que pese a desconocer lo que pase en un futuro de su relación con Mayra Goñi, él se siente muy feliz con su relación.

"No sé el tiempo que vamos a estar juntos, pero lo único que sé es que esta relación cada vez va mejor", dijo Fabio Agostini logrando esbozar una tímida sonrisa en el rostro de Mayra Goñi.

Finalmente, para no dejar más dudas de que su relación va en serio, Fabio Agostini se atrevió a profesar, en vivo, su amor a Mayra Goñi con un tierno ‘Te amo’, término que no había usado antes con sus ex parejas.

"No solo te quiero sino que te amo. Es la verdad, me confieso aquí, delante de todo el mundo. Ya no tengo vergüenza de decirlo, soy una persona que dice lo que siente, y se lo digo en la cara, que te amo mucho", precisó el integrante de ‘Esto es guerra’.