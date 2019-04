Fabio Agostini se disculpa por la polémica foto con la bandera: "No quise ofender"

El modelo español Fabio Agostini provocó toda una polémica en las redes sociales por subir una fotografía donde se le apreciaba con la bandera del Perú cubriendo la parte baja de su cuerpo luego que ganara la competencia en el reality 'Esto es guerra Colombia'. Por ello, el 'guerrero' salió al frente para ofrecer disculpas.

"Se me ha criticado mucho por una foto que posteé en mi Instagram, donde estaba con una bandera atada en la cintura. Me llovieron los comentarios en programas, algunos periodistas han querido dejarme mal y bueno quiero decirle a todas las personas que en ningún momento he querido ofender a nadie ni a ningún símbolo de la patria", dijo el modelo.

Fabio Agostini también aclaró que tenía un pantalón cuando posó con la bandera nacional y que solo quería resaltar el símbolo patrio en tierras colombianas.



"Ganamos, nos matamos por Perú. Me puse la bandera para enseñarla bien y demostrar en Colombia quienes fueron los que ganaron, en ningún momento quise ofender a alguien. A los que se ofendieron, disculpen. Tenía un pantalón debajo porque dicen que no tenía nada. Me quedo con lo bueno, que ganamos, que trajimos el trofeo a Perú y que dejamos al país en lo más alto", indicó.

Recordemos que tras el escándalo, el abogado Luis Tudela había señalado que el 'guerrero' podría recibir una pena no menor a los 4 años de pena privativa y una posible deportación.

Fabio Agostini ofreció disculpas por foto con bandera del Perú. (América TV)

