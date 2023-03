Fabio Agostini, quien fue involucrado con Jossmery Toledo en el pasado, se pronunció sobre el ampay que protagonizaron la modelo y el futbolista Paolo Hurtado, quienes fueron captados besándose en el Cusco.

El chico reality dijo que Jossmery tenía todo el derecho de salir con quien quisiera, puesto que está soltera y sin compromiso. Del mismo modo, dijo que el culpable de la situación es el jugador del Cienciano del Cusco, pues él está casado y tiene 3 hijos.

“Lo que puedo decir es que vivimos en una sociedad machista. Ella está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida. El culpable aquí es él, no sé por qué tanto con ella”, dijo para el diario ‘El Popular’.

“Aquí el problema es de él porque está casado, ella está soltera. ¿Cuál es el problema? Si la cosa fuera al revés, ¿entonces la culpa es de Jossmery? Es mi manera de pensar, él está comprometido, no la persona que está soltera. Si yo estoy casado, la culpa es mía, no de la otra persona que está soltera”, agregó.

Por otro lado, el modelo dijo que no conoce a Paolo Hurtado, por lo que no tiene una opinión formada sobre él. “No lo conozco. Por eso, no voy a hablar mal de él. No sé quién es. ¿Y quiénes son las que acusan a ella? Unos angelitos, ¿no?”, finalizó.