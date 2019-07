Fabio Agostini anunció que se va del Perú y regresará a España | FOTOS

Tras cinco años de permanecer en el Perú, el modelo Fabio Agostini anunció su partida rumbo a España, su país natal. El exchico reality de ' Esto es guerra ' y 'Combate' señaló que vuelve a la madre patria para participar en otros proyectos televisivos.

“Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia”, indicó Agostini en el Trome.

Luego de su sonada relación con la actriz Mayra Goñi, el integrante de la farándula local manifestó que no ha tenido otro vínculo amoroso en el Perú. "Tengo amigas nada más, como las que voy a ver ahora en España", agregó.

A su paso por la televisión peruana, Agostini fue tildado en innumerables oportunidades de ser "soberbio" y recientemente fue cuestionado por el espectáculo de streptease que ofrecía a chicas peruanas.

