Expareja de Gino Pesaressi responde a usuaria tras ampay: "No estoy desesperada por encontrar pareja"

Una usuaria en Instagram cuestionó a Mariana Vértiz, la expareja de Gino Pesaressi, quien, a inicios de este año, protagonizó un ampay que difundió 'Válgame Dios' y en donde se dejó ver besando a un muchacho en una discoteca.

"Muy bien lo dicho qué saca con tener rápido pareja, tiene una niña, debe dedicarse a ella, me da pena la bebé", dijo la cibernauta en contra de Vértiz.

Críticas en Instagram.

La respuesta de Mariana Vértiz no se hizo esperar. Ella manifestó que no está "desesperada" por tener pareja y que es una mujer "hecha y derecha" que sabe lo que hace con su vida.

"En primer lugar, yo he hecho las cosas bien. No soy figura pública para estar anunciando mi vida privada y mis decisiones. En segundo lugar, no estoy desesperada por encontrar pareja, soy una mujer hecha y derecha y sé lo que hago. En tercer lugar mi hija es mi mundo y mi único enfoque. No crean todo lo que la gente pinta. Gracias", precisó en redes.

Cabe precisar que el ex chico reality aclaró, en su momento, que, cuando el programa de Latina lanzó las imágenes, él y Mariana Vértiz habían decidido separarse por mutuo acuerdo.