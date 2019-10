A través del programa 'Mujeres al mando’ de Latina, la expareja de Diego Chávarri, Yusley Cabrera, denunció que fue agredida física y psicológicamente en los últimos meses que duró su relación.

Vía telefónica, la modelo venezolana manifestó que en algunas oportunidades el exdeportista la empujó y llegó a golpearla con el puño cerrado. Además, que estos episodios de violencia ocurrieron, en algunas ocasiones, delante de su menor hijo.

Además, en medio de la denuncia, ella presentó un audio de algunos segundos donde se puede escuchar a Chávarry enfurecido y levantando la voz para evitar que la modelo se lleve sus cosas del departamento que compartían. Incluso se oye que la mamá del ex chico reality intenta hacerlo entrar en razón.

Esto habría motivado que Yusley Cabrera deje el país y vuelva a Venezuela. “Decido venirme (a Venezuela) con mi hijo porque me sentía insegura y estaba sola, no tenía familia, no podía pedirle ayuda a nadie, entonces por eso decidí regresar”, contó en el programa.

Consultada sobre cuándo inició este episodio de agresiones, la modelo señaló: “Cuando vivíamos juntos. Eran empujones, eran cosas pequeñas que me hacía, él se disculpaba y yo, queriendo que la relación funcionara, lo perdonaba. Estaba ilusionada, iba pasando el tiempo y se iba agravando”.