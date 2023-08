La expareja de Ángelo Campos , Yharif Figueroa , decidió romper su silencio y no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales sobre la denuncia de violencia, los videos filtrados y el tipo de relación que tenía con el padre de su menor hijo.

“Durante las últimas horas han venido circulando dos videos por redes sociales, a través de los cuales se ha pretendido deslegitimar mi denuncia. Al respecto, los dos videos que circulan corresponden a hechos sucedidos el día miércoles 12 de julio cuando descubrí a mi ahora expareja Ángelo Campos con una mujer a altas horas de la noche en un Airbnb que él había alquilado para estar a solas con ella, a pesar de que al día siguiente tenía que entrenar como parte de sus obligaciones profesionales”, se lee en la publicación.

“En efecto, uno de esos videos corresponde a una grabación de mi celular que se le fue enviado a una persona de mi entera confianza; y el segundo corresponde a una grabación realizada por mi ex pareja, el cual no refleja todo lo que sucedió dicho día. Incluso, en este mi ex efectúa afirmaciones falsas, intentando tergiversar la situación y buscando perjudicar mi imagen”, añadió.

Yharif Figueroa informó que, pese a que el arquero ha sido liberado de la comisaría, ella presentará más pruebas que acrediten su denuncia de violencia física y psicológica. En esa misma línea, recalca que su hijo y ella dependen económicamente de Ángelo Campos.

“Si bien el día sábado 26 de agosto no pude presentarme a la comisaría a presentar las pruebas que acrediten los hechos denunciados, ello fue porque me encontraba con mi menor hijo, velando por su seguridad, bienestar físico y emocional en el marco de esta compleja situación. De igual manera, quiero informar que dichas pruebas serán presentadas a lo largo de las investigaciones y en todas las instancias correspondientes (...) Durante estos 10 años de relación, mi menor hijo y yo hemos acompañado a mi expareja a las diferentes provincias en las cuales ha trabajado, siendo incierto el tiempo de permanencia en cada una de ellas y haciéndome íntegramente responsable de las labores de cuidado de mi hijo y de nuestro hogar. Naturalmente, he dependido económicamente de mi ex, pues el trabajo doméstico, en mi caso, no es remunerado”, menciona.

La joven dejó en claro que las denuncias contra Ángelo Campos deslindan en la búsqueda del tema económico. Asimismo, reiteró que no fue fácil proceder a acusar al padre de su pequeño hijo de las agresiones que ha venido viviendo.

“Sin perjuicio de ello, debo precisar que mi denuncia no está vinculada a una pretensión económica o a querer lograr algún acuerdo con mi expareja como se pretende hacer ver . Por el contrario, decidí iniciar el presente proceso para poder alzar mi voz sobre las situaciones que he estado viviendo en el transcurso de mi relación, pues nunca es tarde para ello (...) Durante estos días, me han criticado en diversos medios, respecto de por qué no denuncié antes”, manifestó.

“D enunciar no ha sido una decisión sencilla para mí, pues, como se ha visto, he quedado expuesta y mi menor hijo también a una situación pública , siendo juzgada y criticada, poniendo en tela de juicio mi denuncia. No hablaré más del tema ya que me encuentro salvaguardando la integridad de mi menor hijo ayudándome con una psicóloga para que pueda seguir con su vida normal”, finalizó

