Dennis Montejo, director de la Academia de Baile Montejo, recurrió a sus redes sociales para arremeter contra Anthony Aranda, a quien acusa de ser un malagradecido y de mentir sobre su salida de la escuela donde era coreógrafo.

El empresario aseguró que el novio de Melissa Paredes no renunció a su puesto, sino que fue él quien decidió despedirlo por un grave motivo que podría afectar su romance con la actriz.

“No te fuiste, yo te saqué antes que hagas lo que ahora estás haciendo. No debes jugar con fuego, me conoces sabes que yo no aguanto las mentiras. (…) Hay mucha gente que no te quiere y tú lo sabes, aún así te di trabajo cuando nadie te quería hay mucha gente que busca manera de hacer leña contigo y no quiera ser mala persona contigo”, arremetió Dennis Montejo.

“Recuerda que siempre fui bueno hasta públicamente lo hice y no me arrepiento, pero tú pagas mal a las personas. (…) Antes que hagas lo que estás haciendo ahora, yo te retiré de mi empresa, y tú sabes por qué, y eso debe quedar entre tú y yo, por qué no te conviene que la gente se entere ni tu pareja ”, advirtió el dueño de la academia Montejo.

Tras tildar al bailarín de malagradecido, el exjefe de Anthony Aranda le exigió dejar de mentir y manchar la imagen de su empresa.

“No hables mentiras, no mientas a la gente, lo único que provocas es que yo me olvidé la poca consideración que aún te tengo, por qué ya me han llamado muchos de los que te critican. Yo no me vendo para hacer daño a las personas, solo te pido deja de mentir”, concluyó.

(Foto: ATV)