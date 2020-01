La exjefa de prensa de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez, habló en contra de la salsera tras conocer, por redes sociales, que ya no formaba parte de su equipo después de cinco años en el cargo. En su pronunciamiento, lamentó la tensa situación y señaló que no merecía se tratada de esa manera.

“Esto no se hace con quien estuvo a tu lado en todo momento. Me da pena porque no sé qué cosas pueden venir de aquí en adelante (...) Es lamentable haberme enterado de esa manera (por redes sociales). Creo que no me lo merecía. No era la forma, pero así se dieron las cosas”, indicó Rodríguez.

Maritza Rodríguez afirmó que se enteró ayer de la decisión de la conocida ‘Reina del Totó’. Una fotografía de la salsera al lado de su nueva jefa de prensa le hizo concluir que no laboraba más para la salsera.

Maritza Rodríguez y Yahaira Plasencia ya no trabajan juntas.

“No hemos conversado y anoche (lunes 13 de enero) me pasaron una foto, donde aparece otra persona trabajando con ella. Esa es la forma como me enteré (que ya no iba a ser jefa de prensa de Yahaira)”, sostuvo.

Finalmente, Rodríguez se mostró apenada y decepcionada tras el final de su relación amical y laboral con Yahaira Plasencia. “No es una cuestión de trabajo es más allá. Demasiado cariño de por medio y por eso duele muchísimo”, expresó.