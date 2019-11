Angye Zapata, la misteriosa bailarina con la que hace unos meses fue relacionado el cantante Josimar, rompió su silencio y confirmó que entre ella y el salsero existió un romance de tres meses, tiempo en el que aún era menor de edad.

En entrevista exclusiva con Magaly Medina, la joven, quien ya tiene 18 años, comentó que el acercamiento del intérprete de ‘La Protagonista’ se dio en abril del presente año y, tras confirmarle que su relación con Gianella Ydoña había llegado a su fin, aceptó salir con él.

“Yo accedo a sus coqueteos cuando le pregunto desde hace cuanto se había separado... Me dijo en diciembre”, dijo. Asimismo, desmintió a la expareja del salsero, quien la acusó de ser la causante del fin de su relación con Josimar Fidel. “Ella estaba más enterada que todos cuando yo empecé una relación con él. Fue muchísimo después de que ella se separara”, aclaró.

La joven agregó también que, luego que Ydoña saliera a decir que ella entraba a su casa y disponía de sus cosas, le pidió al salsero salir de su casa. “Se mudó porque se lo dije. Él me dijo que era capaz de hacer todo mi”. Acto seguido, contó que el salsero le pidió mudarse con él a su nueva casa en Casuarinas, pero ella no accedió.

Angye se animó a decir que ellos no podían oficializar su relación porque la producción de Josimar se los había prohibido, ya que en ese entonces, ella aun tenía 17 años de edad.

CUANDO SE ACABA EL AMOR

Tras casi tres meses de relación, el amor entre Angye y Josimar llegó a su fin. ¿El motivo? La joven le contó a Magaly Medina que fueron varios. Entre ellos, el peso mediático. “Siempre la que quería terminar la relación era yo, le decía mejor date tu espacio, soluciona este tema, yo no me metía”.

Por otro lado, reveló que el cantante no habría sido del todo honesto con ella. “No creo que sea infiel, estoy segura”, disparó. Además, no dudó en contar que al salsero no le gustaba que ella hiciera una carrera en el baile. “Yo quería seguir en el baile y era algo que a él no le gustaba”, finalizó.