Examigo a Angie Arizaga tras agresión de Nicola Porcella: "Debió tener dignidad e irse"

Angelo Lazo, examigo íntimo de Angie Arizaga, se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' y lamentó el video en donde Nicola Porcella propaga ofensas e insultos a la modelo.

"Es lamentable ver las imágenes, para mí es algo de Dios porque el tiempo me dio la razón. El mejor juez es el tiempo, que pone a todos en su lugar. Yo pensé que Angie lo había superado, pero necesita mucha ayuda... lo que debió hacer es tener dignidad e irse", precisó Lazo.

Recordemos que Lazo, en 2015, difundió audios donde Angie Arizaga contaba los abusos y maltratos de parte de Nicola Porcella. Fue entonces que la guerrera lo denunció por haber dado a conocer su situación.

“No le deseo a nadie el infierno que vivo hasta hoy”, señaló Angelo Lazo, quien todavía es procesado por la justicia, pese a ser absuelto dos veces de esta demanda, Arizaga apeló en su contra.

"Me pidió auxilio y se lo di, pero ya vieron cómo me pago. He perdido mi empleo, he perdido todo... No es posible que me pague de esta manera", refirió.

