José María Barraza fue acusado de no hacerse cargo de su hijo por Andrea Muñoz, madre del bebé. La joven asegura que el cantante no ha dado la cara y solo la contactó a través de terceros.

Según un informe de “Magaly TV: La Firme”, el cantante le está solicitando una prueba de ADN a la madre. De acuerdo a Andrea, el bebé aún no está inscrito en los registros, a pesar de haber nacido hace 10 días.

“Da la cara. Si pides un ADN, acércate, hazlo formalmente, legalmente. Yo ya me cansé de tus vivezas, de tus mentiras, de tus trampas. No me parece que sigas haciendo lo mismo con tu hijo”, pidió Andrea Muñoz ante las cámaras del programa de espectáculos.

De momento, Andrea está viviendo en un espacio que el cantante alquiló. Sin embargo, la mujer afirma que no sabe nada acerca del paradero de José María.

Por otro lado, la familia del salsero sí ha dado la cara. El reconocido “Tomate” Barraza se acercó hasta la Maternidad de Lima, donde Andrea dio a luz, y le mostró todo su apoyo.

“La dinastía Barraza continúa. Bienvenido a la familia, bebito hermoso.Aquí tienes a tu tío que te cuidará como a un hijo. Dios te cuide y te bendiga siempre”, publicó Carlos Barraza en su Instagram.





Por último, Andrea afirmó que podría demandar al cantante si es que no da la cara.