Jaime La Torre, expareja de Leysi Suárez, decidió pronunciarse a casi un mes de protagonizar un escándalo de infidelidad, esto luego de ser ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ en comprometedoras situaciones con otra mujer.

El empresario habló vía telefónica con el programa de Magaly Medina y confirmó que se encuentra separado de la exbailarina. Asimismo, dejó entrever que ambos mantienen una buena relación de padres por el bienestar de su única hija.

“Efectivamente sí, nosotros nos encontramos separados y viendo los temas por la bebé, enfocados en la bebé, en lo mejor para ella y que ella no sea la perjudicada de toda esta separación”, sostuvo en conversación con un reportero del programa de espectáculos.

Al ser consultado sobre la infidelidad a la modelo y si aún guarda sentimientos por ella, Jaime La Torre evitó responder y solo aseguró que no quiere seguir exponiendo su vida privada.

“No tengo más que responderte, eso son cosas que entre ella y yo las conversamos. Yo, de hecho, no quiero show, no quiero hacer circo y no quiero que después se diga algo, se pongan a hablar, interpretar estas cosas, yo como te digo las he hablado personalmente con ella”, comentó el ex de Leysi Suárez.