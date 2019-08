Nicola Porcella admitió que agredió verbalmente a Angie Arizaga

En esta nueva edición del programa "El valor de la verdad" tuvo como invitado, por segunda vez, aNicola Porcella quien dio detalles todo sobre el polémico video que protagonizó junto a su expareja Angie Arizaga.



El exchico reality tras negarlo en más de una ocasión, terminó admitiendo en el sillón de la verdad que sí agredió verbalmente a su expareja.

“Cambié mi respuesta porque si bien no hubo maltrato hacia ella. Estamos en unos tiempos en que de repente un gesto muy brusco puede herir muchas susceptibilidades. Jamás le falté el respeto, no la maltraté, pero no fue la manera ni la forma de decirle dame el número”, dijo el polémico Nicola.

En el programa de Beto Ortiz, el también modelo tendrá que responder 21 preguntas y defenderse de agresión verbal a Angie Arizaga. Contando su verdad, el modelo podrá ganar S/50,000.

Los videos donde se escucha a Nicola Porcella alterado dirigiéndose a la popular “negrita” fueron presentados por Magaly Medina en su programa "Magaly TV, la firme".

Tras la difusión de estas imágenes Mariana Ramírez del Villar, productora de “Esto es Guerra” decidió alejar al modelo del reality de competencia difundido por América TV.

Pese a las críticas que ha recibido, Beto Ortiz ha defendido la participación de Nicola Porcella en su programa.

“Qué todo el mundo hable de lo que haces: eso se llama polémica. Este sábado a las 10, Nicola Porcella vuelve al programa más polémico de la televisión peruana. Y tú, ¿qué tanto pontificas? Igualito lo verás. Ya verás” , escribió en Instagram el también periodista.