La cantante criolla Lucía de la Cruz fue anunciada este jueves como la próxima participante de ‘El Valor de la Verdad’.

La artista aprovechó su momento sobre el sillón rojo y habló sobre algunos de sus más sonados romances que la popularizaron bajo el apodo de “chibolera” y sobre algunos que, hasta ahora, desconocíamos.

"¿Sigues siendo chibolera? fue una de las interrogantes que respondió De la Cruz, quien contó respondió que ha tenido 99 novios.

"99 novios contados con palitos en mi cama (...) Soltera, pero no desatendida”, aseveró.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el supuesto affaire que habría tenido con el exseleccionado nacional Teófilo Cubillas.

"¿Te jugaste una pichanga con el ‘Nene’ Cubillas? Él iba a verme en un auto negro, a las 8 y 30 de la noche (...) Hicimos el amor en Huarmey”, confesó la intérprete criolla.

Una de las preguntas también gira en torno a Jefferson Farfán a quien la cantante asegura haberle dado algunas propinas cuando era un niño para que juegue con sus amigos.

Tras su respuesta, Lucía bromeó sobre la invitación que Farfán le hizo a Eva Ayllón a su fiesta de cumpleaños mientras que ella no fue invitada. “Estoy molesta contigo, “Foca”, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste a tu santo”.