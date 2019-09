Karla Tarazona es la invitada de este sábado en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. A pocos minutos de iniciar el programa, Beto Ortiz le formuló la siguiente pregunta: ¿Te callaste por vergüenza cuando te pegó Leonard León?, a lo que la conductora de ‘Válgame Dios’ respondió con un sí.

“Callé porque quería evitar el escándalo. Tenía como un sentimiento de culpa porque permití esa situación. Estamos hablando de varios episodios. Por esa época me alejé de mis amigos y familia. No podría especificar cuántas veces fueron porque prefiero no recordar”, dijo Tarazona.

“Me caí”, “tuve un accidente”, eran algunas de las excusas que Karla le daba a sus compañeros de trabajo en ese entonces. A ello, Beto Ortiz le preguntó la magnitud de los golpes que habría recibido por parte del cumbiambero, algo que Tarazona prefirió no detallar.

Karla admitió también haber recibido maltrato psicológico y admitió haber llevado el caso a la comisaría de Maranga, en San Miguel. Sin embargo, pensando que su expareja iba a cambiar, desistió de seguir con el caso. “Es lo peor decisión que una puede tomar”, dijo.