Cambio repentino. Pese a que se reafirmó que en la edición de hoy de ‘El Valor de la Verdad’ abordaría los secretos de Shirley Arica y su relación con algunos jugadores de la selección peruana, el programa presentó a la conductora Janet Barboza.

La conductora se presentó en el sillón rojo para responder ante las cámaras las 21 preguntas que podrían llevarla a ganar el premio mayor.

Janet Barboza se presentó acompaña de su actual pareja, Miguel Bayona y respondió las interrogantes sobre su relación.

1.- ‘¿Te pidió matrimonio Miguel estando casado?’. Sí. (VERDAD)

2.- ¿Miguel te ha sido infiel? Sí. (VERDAD)

“Estaba Miguel en el depa de estas amigas, bailando, y le tomaron una foto que subieron a redes”, comentó Janet sobre la supuesta infidelidad. “Hasta donde yo sé, Miguel había tenido una salida con Marina Mora. Si hubo más, yo no sé”, detalló la invitada de Beto Ortiz.

3. ¿Te dijo Evelyn Vela que Miguel se quiso gilear a sus amigas? Sí. (VERDAD)

“Yo ya me las olía. Me llamó Evelyn (Vela) y me dijo que no quería que me vieran la cara. Me dijo que Miguel estaba afanando a dos amigas en una fiesta pidiéndoles que no se fueran de la reunión”.

4.- ¿Janet, perdiste un hijo de Miguel? Sí. (VERDAD)

“Fue hace como un año y efectivamente salí embarazada sin haber planificado. Pero pasó y sí me alegró porque era un cambió de planes. Pero cuando tenía tres meses y me fui a hacer una ecografía... allí vimos que el bebé no se había desarrollado y entonces me tuvieron que hacer un legrado”.

¿Tienes problemas Miguel con el alcohol?. TOCARON EL BOTÓN ROJO.

6.- ¿Pensaste terminar tu relación con Miguel por Shirley Cherres? Sí. (VERDAD)