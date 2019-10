Eva Ayllón, la máxima representante de la música criolla en nuestro país, reveló los desconocidos pasajes de su vida que la convirtieron en la mujer fuerte y con el increíble talento que despliega sobre los escenarios.

Durante una entrevista al programa ‘Día D’, María Angélica Ayllón Urbina o simplemente Eva Ayllón, este último nombre en honor a su abuela que la crió, contó el difícil camino que tuvo que sortear, en medio de la pobreza, para ser la destacada artista que es hoy en día.

UNA MADRE ADOLESCENTE

Ayllón, reveló como a los 11 años fue víctima de un intento de violación y a los 15 —pese a las críticas de sus vecinos y familiares— se convirtió en madre, aunque esta maternidad solo duró nueve días pues su pequeña hija falleció al mes de nacida. Este episodio, según explicó, golpeó duramente a la cantante.

“Yo era un mal ejemplo, porque estaba embarazada, entonces mi padre me llevó a otro lado donde nadie me conocía y terminé con mi embarazo. Regresé (a casa) con mi hija y a mi hija solo la pude gozar nueve días, porque después estuvo en el hospital Santa Rosa y murió al mes”, contó.

EL DESAMOR Y UN INTENTO DE SUICIDIO

Ya en la adultez, Eva, ya convertida en madre, fue también tocada por el desamor que la arrastró a pensar en la posibilidad de acabar con su vida.

“Esto yo nunca lo he contado (...) Yo estaba embarazada y sentía mucha vergüenza porque el padre de mi hijo no lo quería tener. Yo me subí al carro, amarré a Carlos (su hijo mayor), me amarré yo y agarré la carretera y aceleré hasta que mi hijo me dijo: ‘Mamá, no, mamá, tengo miedo’, mientras yo estaba con los ojos cerrados. Dios me ha protegido (...) Yo quería matarme”, relató.

Pese a estos amargos episodios, Eva Ayllón no se dejó vencer y una muestra de ello es que, a sus 63 años, sigue vigente y convirtiendo sus historias en canciones. Incluso el próximo 13 de noviembre recibirá en Los Ángeles, en Estados Unidos, el ‘Grammy a la Excelencia Musical’, premiación en la que su disco ’48 Años Después’ también fue nominado.