Eva Ayllón interpretará a la abuela de Jefferson Farfán en la película sobre el futbolista

Eva Ayllón reveló que hará su debut en la pantalla grande y es que según contó la cantante tendrá un papel en la película ‘La Foquita, el 10 de la calle’, sobre el deportista Jefferson Farfán.

Durante una entrevista a Trome, la criolla señaló que interpretará a la abuela del seleccionado nacional e ironizó sobre la manera en que fue seleccionada para este personaje.

"Yo le dije a Carlos Carlín en una entrevista que sería feliz si me convocan para actuar, aunque sea para cocinar... qué sé yo, y creo que escucharon eso, porque me llamaron”, indicó

Entre los actores que se conoció participarán también del biopic sobre el deportista se encuentra Ramón García, quien será al apoderado y padre deportivo del futbolista.

El productor de la película, Carlos Linares, adelantó, además, que la relación del delantero y la madre de dos de sus hijos, Melissa Klug, será mencionado brevemente en el filme.

El director de la película, Martín Casapia, reiteró esta versión. "No tenemos un personaje para Melissa y no disponemos de mucha información. Por guión, no está planificada su participación”, acotó.