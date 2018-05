El actor mexicano Eugenio Derbez triunfa en Hollywood. El intérprete ha consolidado su carrera con películas como 'No se aceptan devoluciones', 'How to Be a Latin Lover' y 'El libro de la vida'.

'Overboard', su más reciente película lo ha llevado en un gira promocional por Estados Unidos. Hace unos días brindó una entrevista para el programa '#EnEFyPorAdela' y en ella hizo un comentario que ha desatado la indignación de los jóvenes.

Adela Micha:¿No crees que los chavos hoy en día piensan mucho en la lana? en hacerla y...

Eugenio Derbez: Totalmente.

A.M: Te pregunto porque tienes hijos. no sé si es el dinero o la inmediatez de 'la quiero hacer y la quiero hacer ya'. Si se trata de dinero, es dinero; si es fama, es fama. Así fueron educados (los jóvenes), así los educamos, a la inmediatez. Ellos quieren un recompensa inmediata

E.D: Totalmente de acuerdo

A.M:Nosotros tabajamos distintos, nos formamos diferente

E.D: Es otro mundo diametralmente opuesto, hasta la fecha me pueden llamar para un trabajo y puedo discutir de todo, dedicar semanas, antes de yo decirles 'te cobro tanto..' Ese tema yo no lo toco; primero, si me gusta empiezo a hablar contigo. El dinero es algo que ya...

A.M.: Hay ue cobrar bien... eh

E.D: Pero no es lo primero que piensas

A.M: Claro, no es lo primero que piensas, ni lo quieres para mañana.

E.D: Y ahorita yo, joven al que le hablo… jóvenes que te dicen: ¡ay, es que me encantaría trabajar contigo!, algunos, otros no… pero les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: oye necesito a alguien que me trabajes mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas. Entonces quiero ver si te vas conmigo y (contestan) claro que sí, cuánto me van a pagar, ¡no lo puedo creer, me enoja!.

A.M: (risas) ¡Caray! O sea voy a trabajar con Eugenio Derbez, pues aunque no me pagues.

E.D: Te juro que a mí, aunque me llame alguien que no conozco, no le cobro en el primer minuto. Además te ponen condiciones y yo digo, no puede ser (risas), quieren trabajar desde su casa, ellos te ponen a ti las condiciones, no quieren ir a trabajar y te piden dinero por adelantado y quieren que se los pagues ya.



Estos comentarios generaron la indignación de los jóvenes en redes sociales, quienes tildaron al actor de prepotente y de abusar de las personas que solo buscan un empleo que como todos merece de una remuneración.

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Pero esa no es la única polémica que ha genrado el actor, a poco de que se lleve a cabo las elecciones en México, fue consultado por el periodista Ciro Gómez Leyva, sobre cómo veían los mexicano radicados en Estados Unidos a México.

Derbez contestó que se percibía una situación difícil, con miedo al cambio y no veía esperanza alguna.

“Creo que el país entero estamos votando por el menos peor (…) no estoy seguro que (Andrés Manuel López Obrador) sea la mejor opción”, comentó.