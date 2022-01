Ethel Pozo reveló que ella y Melissa Paredes -quien fue la ‘cupido’ de su relación con Julián Alexander, su actual novio y futuro esposo- se han alejado y ya no se frecuentan debido a que no concuerda con la manera en cómo se dio su relación con Anthony Aranda.

La hija de Gisela Valcárcel, quien se encuentra en el estado de Colorado, en Estados Unidos, disfrutando de unas vacaciones familiares, se dio un espacio para ofrecer unas breves declaraciones al diario Trome en las que se se sinceró sobre su actual relación con la modelo.

Inicialmente, fue consultada sobre la entrevista que ofreció la exmiss Perú en “Mujeres Al Mando”, en la que aseguró que le quitaron la conducción de “América Hoy” luego que es ese mismo programa salió a dar sus descargos tras ser ampayada con el bailarín que ahora es su pareja.

“La verdad, creo que esto obedece a un tema laboral. Imagino que ella va a estar en otro programa. Yo a ‘Meli’, físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay, porque nosotros solíamos vernos mucho, pero al romperse eso, uno se distancia de las amistades”, dijo inicialmente.

“Ella y Rodrigo tomaron otro rumbo y no la he vuelto a ver. Sí, hemos conversado por WhatsApp, me ha expresado lo mucho que me quiere e imagino que el tema del respaldo que ha mencionado, porque estoy muy lejos, debe ser porque Janet en su momento hizo las preguntas que el público quiso escuchar y saber”, agregó.

‘La Pozo’ aseguró que apoyó emocionalmente a su excompañera, pero “más allá no podía porque no concuerdo con cómo se dieron las cosas. Jamás voy a concordar y más apoyo no podía darle, porque como te repito el año pasado nosotras vivimos una época en familia, ella con su esposo, yo con mi novio y nuestros hijos, tanto en su casa como en la mía, pero eso ya se terminó y no la he vuelto a ver”.

Ethel espera que en sus declaraciones, Melissa no se haya referido a ella “porque en lo poco que pude apoyarla, que era emocionalmente, nada más, porque más allá me era imposible, estuve y solo quiero decir que Dios es el que nos juzga, no somos quién para hacerlo, pero el cariño está ahí”.

Sobre qué piensa de la relación que Paredes tiene con Anthony Aranda respondió: “Me es difícil opinar sobre su momento actual porque ya no nos frecuentamos , pero sí guardo muy bonitos momentos del 2021, los cuatro juntos con nuestros hijos, en familia, en parrillas en mi casa y en la suya”.

