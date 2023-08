En la última edición de ‘América Hoy’, Ethel Pozo sufrió un ligero mareo que la obligó a sentarse y sus compañeros en la conducción comenzaron a especular.

“¿Qué pasa Ethel Pozo, hay algo que tengas que comentar?”, preguntó Janet Barboza. “Está en la dulce espera”, dijo maliciosamente Edson Dávila.

“Me he mareado, es la dieta”, responde la hija de Gisela Valcárcel, quien se mantuvo sentada y continuó así con la conducción del programa.

Como se sabe, en América Hoy quien sí está embarazada en la también conductora Brunella Horna, que regresó al programa tras unos meses de ausencia debido a un embarazo de riesgo.

“Yo tuve un descanso absoluto, me prohibieron hasta ir al baño. He sangrado 4 meses y medio, con mucho dolor, como mamá primeriza no sabía. Yo pensaba hacer una vida normal, pero lamentablemente no pude los primeros meses, es por eso que me retiro”, explicó en aquella ocasión.

