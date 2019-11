La supuesta orden de que Tula Rodríguez no aparezca en la última emisión de la Teletón por Gisela Valcárcel ha generado más de una reacción. Una de ella es la de Ethel Pozo, hija de la conductora de ‘El Dúo Perfecto’ quien fue enfática en aclarar algunos puntos respecto a este tema.

La compañera de Yako Eskenazi en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ habló con Trome sobre la relación que mantiene con Rodríguez y explicó que no es amiga de la exvedette debido a el mal momento que vivió su familia por la relación que inició con Javier Carmona al poco tiempo del divorcio con su mamá. Aunque aclaró que no le guarda rencor.

“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, comentó la conductora de ‘El show después del show’, aseveró.

Respecto a lo ocurrido en el evento benéfico, Pozo aclaró que tal situación no ocurrió y ella incluso acudió a animar invitada por otro canal pues la productora para la cual trabaja no los había incitado.

“De eso hablaba con compañeros como Yaco, Natalia, porque somos de GV y no nos han convocado. Yo estuve animando en Gamarra, pero me llamó la gente de ATV y fui feliz para colaborar de corazón, no para figuretear”, manifestó.