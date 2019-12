Ethel Pozo, hija de Gisela Varcárcel, nuevamente se pronunció sobre la relación de Pedro Gallese y Claudia Díaz. Luego que ayer, el arquero de Alianza Lima, pidiera perdón públicamente a su esposa tras ser ‘ampayado’ saliendo de un hotel con otra mujer, Pozo indicó que ella sí perdonaría al guardameta.

Sin embargo, Ethel Pozo parece haber cambiado de opinión, ya que, cuando se dio a conocer el ampay, fue contundente y expresó su indignación: “Lamentable. Como mujer me siento indignada porque me pongo en la posición de la esposa. Indignada aunque no conozca a la persona porque hay una familia de por medio y hay este ampay terrible”, dijo Pozo.

Ahora bien, las palabras de Gallese luego del partido de ayer ante Sporting Cristal, parecen haber convencido a Pozo. “Para mí, él como esposo cometió un error, tenía un compromiso, pero ellos se casaron, y como dicen: en la salud y en la enfermedad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no los separe algún obstáculo”, afirmó la hija de Gisela Valcárcel.

También dejó en claro que no apoya las mentiras. "A mí me molestan los mentirosos, pero si él me lo dice así, si yo fuera Claudia, yo sí lo perdonaría. Como mujer salvaría mi hogar”, finalizó diciendo Ethel Pozo en su programa.

Ethel Pozo tras disculpas públicas de Pedro Gallese a su esposa: “Si yo fuera ella, sí lo perdonaría”

DISCULPAS DE GALLESE

Tras la victoria que obtuvo Alianza Lima ante Sporting Cristal (2-1 marcador final), el portero blanquiazul le pidió perdón a su esposa en televisión.

“Siento que puedo perder a mi familia y solamente quiero recuperar a mi familia”, dijo Gallese a las cámaras de Gol Perú.

Además, el arquero de Alianza Lima imploró por una nueva oportunidad a la madre de sus hijos. “Solo me queda decirte Claudia que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y te pido una oportunidad para recuperar tu confianza y recuperar a mi familia”, sostuvo.

Pedro Gallese dedica la semifinal a su a su esposa y pide una oportunidad