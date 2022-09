Gran expectativa ha provocado entre la prensa en general la boda entre Ethel Pozo y Julián Alexander este sábado 10 de setiembre, sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel aclaró que no declarará a la prensa durante esta celebración por respeto a sus invitados.

Horas después de enviar un comunicado advirtiendo que guardará completo silencio sobre los pormenores de su fiesta con los periodistas, la conductora de “América Hoy” aclaró que ella compartirá detalles de esta unión a través de su cuenta de Instagram.

“Por supuesto que en las redes sociales les voy a compartir todo porque trabajo en televisión y me encanta compartir con mis seguidores todo lo que estoy viviendo. Yo me debo al público y lo haré con mucho cariño”, enfatizó.

Tras conocer que un grupo de reporteros ya ubicaron el lugar donde se casará con el productor de televisión, Ethel Pozo les recordó que no brindará declaraciones para evitar invadir la privacidad de sus invitados que, en su mayoría, no están ligados al mundo de la televisión.

“Quiero también agradecer a la prensa por toda la cobertura, sé que han estado en la puerta del lugar de donde, si Dios quiere mañana nos casaremos, pero les mandé un mensajito que no voy a poder declarar mañana”, precisó.

En otro momento, la engreída de la ‘Señito’ confesó que no ha podido descansar como debe debido a los nervios que la invaden horas antes de llegar al altar.

“Sí estoy nerviosa, ayer no pudo dormir, a las 3 de la mañana me he levantado y hasta ahorita sin parar, pero es parte de lo que estoy viviendo y abrazo todas las emociones que estoy experimentando”, añadió.

