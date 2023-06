Ethel Pozo estuvo como invitada en el programa de YouTube de Carlos Carlín y sorprendió a más de uno al tomar con buen humor las constantes críticas que recibe por llorar frente a cámaras con frecuencia.

La hija de Gisela Valcárcel reconoció que es una persona sentimental y que le es imposible no conmoverse con los emotivos casos que presenta en su programa ‘América Hoy’.

“ Sí, soy muy sensible y emotiva, pero no lloro por cualquier cosa. Me río de las críticas ”, señaló la conductora de América Televisión entre risas.

En otro momento, Ethel Pozo aseguró que su llanto no es fingido y que esta reacción emocional siempre está relacionada a temas que involucran lazos familiares, como rupturas amorosas o también los homenajes que se hacen por el Día del Padre.

“Me hacen memes como ‘Pierde Perú y Ethel Llora’. No lloro por eso. ‘Keiko se separó de Mark y llora’. No voy a llorar por eso”, comentó entre risas.