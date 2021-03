Ethel Pozo se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que trabaja en dos programas en América TV. Uno en las mañanas, “América Hoy”, y otro los domingos, “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

La conductora ha señalado en más de una oportunidad que no tiene calle y que la “culpable” de la situación es su madre, Gisela Valcárcel. Es así que en una reciente entrevista al diario Trome se animó a contar un poco más del papel de su progenitora en su carrera.

Ethel Pozo considera que “ser hija única no significa ser engreída”. “Todo lo contrario. Tienes más responsabilidad, si cometes errores se multiplican por cinco”, comentó.

Asimismo, contó que tiene los estudios suficientes para desempeñarse como comunicadora. “Siempre dicen que logro cosas por mi mamá y la verdad es que me he formado, estudiado y tengo un posgrado. Me gusta aprender todo el tiempo”, agregó.

Finalmente, la presentadora habló de los momentos más felices de ser madre. “Cuando vi sus caritas (de mis hijas) por primera vez, el día que me llamaron mamá y hace poco que me dijeron que soy la mejor”, concluyó.

