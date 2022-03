Gisela Valcárcel y Ethel Pozo saltaron a las primeras planas de los medios de espectáculos en los últimos días ante la aparición de Jorge Pozo, padre biológico de la conductora de “América Hoy”, quien regresó a nuestro país para pedir ayuda económica tras radicar varios años en Ecuador.

El hombre de 66 años dio una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde se defendió de las críticas por haber sido un padre ausente durante la infancia de la conductora de América Televisión, declaraciones que contradicen a la versión de la popular ‘Señito’, quien siempre ha resaltado su labor como madre soltera desde que quedó embarazada a los 17 años de edad.

Si bien ha evitado referirse al padre de su hija, hace algunos años Gisela Valcárcel dio una entrevista al programa “No culpes a la noche”, conducido por Milagros Leiva, y reveló detalles de los difíciles momentos que le tocó atravesar al dar a luz siendo menor de edad y con el único apoyo de su madre, Teresa Álvarez.

Según narró en aquella oportunidad, fue su progenitora quien la acompañó a buscar un centro de salud para dar a luz en horas de la madrugada y que juntas recorrieron las calles de La Victoria, ya que ningún hospital la quería atender.

Ethel Pozo destaca labor de madre de Gisela:

Al igual que Gisela Valcárcel, Ethel Pozo también ha resaltado el esfuerzo y los sacrificios que ha realizado la conductora de televisión para sacarla adelante siendo madre soltera.

Tras la aparición de su padre biológico, la conductora de “América Hoy” volvió a recordar que la ‘Señito’ ha sido padre y madre para ella durante todos estos años.

“Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora. Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola, la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela’ y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí”, añadió.

Jorge Pozo se defiende:

El padre de Ethel Pozo regresó al Perú no solo para pedir ayuda económica a su hija, sino también para limpiar su nombre, que, según él, ha sido manchado durante años al ser sindicado como la persona que abandonó a Gisela Valcárcel cuando estaba embarazada.

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Jorge Pozo aseguró que sí veló por el bienestar de su hija, sin embargo, reconoció que solo cumplió fue hasta que ella cumplió ocho años de edad, fecha en que decidió viajar a Estados Unidos.

“Yo di hasta los ocho años (dentro de) mis posibilidades. Después, y lo voy a decir claro, yo era pobre. Allá (Estados Unidos) tenía tres trabajos, lavaba platos y me sacaba el aire. Tenía que pagar los bienes, la habitación, prácticamente ahí se me pasó el tiempo, pero yo sabía que mi hija estaba bien”, señaló durante su entrevista en el programa de espectáculos.

Tras reiterar que no abandonó a Ethel, Jorge Pozo aseguró que se mantuvo alejado de la vida de las presentadoras de América Televisión porque le hicieron sentir que era un estorbo para ellas.

“Acá no es el dinero. He venido varias veces a querer localizar a mi hija y bien claro me dijeron: ‘vive tu vida, Ethel tiene otro mundo, tiene otra vida’, con esas palabras me estaban diciendo ponte a un costado”, añadió.

Jorge Pozo también afirmó que regresó a Perú cuando Ethel era una adolescente y que, al intentar acercarse a ella, notó un distanciamiento que no pudo revertir. “Yo vengo a los seis años, Ethel ya tenía 14. Intenté los primeros meses, se nota el alejamiento, yo no puedo decir si le prohibían”, precisó.

