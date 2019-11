Pedro Gallese viene siendo el blanco de las críticas, tras aparecer en un ‘ampay’ saliendo de un conocido hotel temático junto a una rubia jovencita, que no es su esposa, Claudia Díaz.

Una de las primeras en condenar la actitud del futbolista, fue la hija de Gisela Valcárcel: Ethel Pozo, quien aprovechó un espacio de su programa ‘El show después del show’ para enviarle un fuerte mensaje.

“Lamentable. Como mujer me siento indignada porque me pongo en la posición de la esposa. Indignada aunque no conozca a la persona porque hay una familia de por medio y hay este ampay terrible”, dijo Pozo.

Asimismo, señaló que si una persona ya no es feliz con su pareja, es mejor decírselo y dejar las cosas bien, antes de engañarla.

“Nadie está libre de pecado, pero si ya no amas a tu mujer no le seas desleal, no le mientas, termina la relación”, disparó.

Pedro Gallese ampayado con mujer en hotel (TROME)