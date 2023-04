La serie de denuncias de Camila Ganoza en contra de su expareja Richard Acuña continúa causando reacciones en la farándula y Ethel Pozo ha sido una de las figuras que ha cuestionado que este caso se haga público.

Para la hija de Gisela Valcárcel, la joven madre y el excongresista debieron resolver sus diferencias en privado y no en un set de televisión, en clara referencia a la denuncia de Camila en “Magaly TV: La Firme”.

“De igual forma quiero hacer reconocimiento que lamento que esto que es algo tan privado, (...) este es un tema que lamentablemente se ha hecho público, no se va a solucionar en un programa de televisión, sino en el Poder Judicial”, expresó.

En ese sentido, Ethel aconsejó a Camila Ganoza a ponerse de acuerdo con Richard Acuña respecto a sus líos legales por el bienestar de su menor hija.

“Como madre te digo Camila que lo mejor sería tratar por tu niña de conciliar con el papá y guardarlo en estricto privado, porque finalmente todos podemos hablar, pero quien queda afectados psicológicamente son nuestros hijos”, manifestó.





¿Por qué Brunella Horna no estuvo en ‘América Hoy’?

La ausencia de Brunella Horna en ‘América Hoy’ generó muchas suspicacias porque se sospecha que no se presentó en el programa tras la denuncia que le interpuso Camila Ganoza a Richard Acuña. Frente a ello, Ethel Pozo hizo una aclaración al respecto.

“También se dijo que Brunella Horna no vino ayer ni hoy al programa por este tema (denuncia a Richard Acuña). Hay gente que habla por hablar y no ve el programa, la gente que nos ve sabe que Brunella no viene hace más de dos semanas y media por un problema médico, personal, no es que ayer se enteró que iba a salir algo y no vino”, explicó la hija de Gisela Valcárcel.