Estrella Torres y Kevin Salas se casaron por civil y religioso el último sábado 9 de setiembre. La pareja no escatimó en gastos en la lujosa celebración y este lunes se reveló cuánto costó el evento.

Laura Malpartida, productora que se encargó de organizar la boda de la cantante, habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y confirmó que la artista desembolsó casi 500 mil soles (127 mil dólares) para tener una boda rústica elegante para 320 invitados.

“El evento de Estrella Torres está valorizado, incluyendo todo el escenario, pantallas, arreglos florales, catering, buffet, la torta, la decoración general, 460 mil soles ”, señaló la productora.

Según se pudo conocer, la decoración del evento incluyó más de 500 velas, jardín colgante y pista de baile personalizado. Además, contó con una torta de 5 pisos.

En total fueron cuatro orquestas las encargadas de hacer bailar a los invitados. William Luna, Skándalo, Brunella Torpoco, que habría cobrado 40 mil soles, y la Río Band (10 mil soles).

Descarta canje:

Laura Malpartida también descartó que Estrella Torres haya usado algún tipo de canje para su boda y tampoco recibió un precio especial por los servicios adquiridos.

“No (fue canje), dar en canje en una boda es sacar el dinero de mi bolsillo, el capital de mi empresa para poder organizarlo, yo no lo hago. (¿Hubo un precio especial?) No, los precios son tal cual”, sostuvo la productora peruana al programa de Magaly Medina.