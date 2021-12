Este sábado 18 de diciembre se llevará a cabo la final de ‘El artista del año’, programa conducido por Gisela Valcárcel, donde César Vega, Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Estrella Torres competirán por llevarse la copa. Cada uno contará con refuerzos para esta gala, uno de los más llamativos fue el de Estrella.

Y es que, en una reciente conversación con la producción de “El artista del año”, la joven cantante anunció que llegará a la gran final del programa con el refuerzo de Tommy Portugal, su expareja.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final, vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, señaló.

Asimismo, al ser consultada por la opinión de su presunta pareja, Kevin Salas, Estrella Torres confesó que su relación llegó a su fin en buenos términos. Según explicó, él no podía lidiar con la presión mediática que tenía.

“Ya no tengo una relación con Kevin (Salas), respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, agregó la artista.

Cabe señalar que este sábado 18 de diciembre se llevará a cabo la gala final de “El artista del año”. Estrella Torres, Yahaira Plasencia, César Vega y Ruby Palomino competirán por llevarse la copa y el premio.

