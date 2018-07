La cantante de Puro Sentimiento, Estrella Torres , continuó con las preguntas en Instagram luego de haber revelado que iba a postergar su matrimonio y esta vez, para sorpresa de sus seguidores, reveló la operación a la que se sometió para lucir mejor.

Dos de sus seguidores le peguntaron si se había operado y Estrella Torres vía Instagram confesó que sí y estaba contenta cómo había quedado.

“Pa que te digo que no si sí… Me hice mi nariz, me cambió absolutamente mi rostro y me gusta” reveló Estrella Torres en Instagram.

Posteriormente Estrella Torres muestra una foto de perfil donde luce su rinoplastia y no se avergüenza, hasta incluso recomienda a su médico a sus seguidores de Instagram .

Asimismo, Estrella Torres siguió respondiendo las preguntas de Instagram y reveló que se considera floja, pues la cantante no hace ejercicios, pero sí realiza tratamientos corporales para mantenerse en forma.

Finalmente, la cantante Estrella Torres contestó nuevamente preguntas relacionadas con Tommy Portugal y ratificó que está enamoradísima de él.