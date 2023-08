Estrella Torres utilizó su cuenta oficial de Instagram para estallar en contra de las críticas a hacia su mánager y prometido Kevin Salas , quien fue señalado de ser ‘mantenido’ por la cantante de cumbia. La artista reconoció que está ‘cansada’ de recibir “comentarios horribles” por su pareja, con quien lleva dos de relación.

“He compartido un reel (donde se le ve con Kevin) que para mí es muy especial y quiero manifestar cómo me siento. Es incómodo, necesito que paren porque no es buena la mala vibra y juzgar a las personas sin conocerlas. Da mucha pena que haya gente con tanto odio, con tanta ira en su corazón. Nosotros no hacemos caso a los comentarios porque yo sigo con mi rumbo de dar un paso al altar”, empezó diciendo la cantante.

La artista señaló que ella es una mujer que se valora y conoce bien al hombre que tiene a su lado. “Les puedo decir que soy una persona que se ama a sí misma y que no pide poco, es más, soy muy exigente. Y he encontrado a una persona a la que no necesito decirle qué tiene que hacer para que yo sea feliz, sabe cómo hacerme feliz, me valora, me respeta, me ama, me siento muy amada y bendecida”, dijo Estrella.

“Tengo una relación de dos años y más de un año conviviendo juntos. Es ahí donde se conoce la persona, donde realmente sabemos que queremos estar toda la vida con él porque ya viste sus defectos, sus errores, viste que también va a mejorar por ti y es por eso que yo estoy dando este paso”, agregó.

Incluso, advirtió que ya está cansada de recibir comentarios negativos sobre su novio. “Ya hemos aguantado como dos años todos estos comentarios horribles. No entiendo por qué tanta mala vibra, creo que ya deberían parar. Me encantaría que conocieran más a fondo cómo es Kevin. De hecho hace un tiempo fuimos a una entrevista y comenzaron con comentarios como los que a menudo paran poniendo de mantenido, cosas feas”, expresó.

Finalmente, Estrella Torres pidió parar con las críticas. “(Kevin) Es una persona que quiere salir adelante, tiene muchos planes, muchas metas, y su trabajo se verá reflejado en mí como artista. Yo conozco muchos amigos artistas que sus parejas o sus esposos son sus mánagers y no hay nada de malo. Así que por favor, déjennos ser felices, hacer nuestro contenido de manera tranquila, no le hacemos daño a nadie”, sentenció.

