Cansada de las críticas que ha provocado su matrimonio con Kevin Salas, Estrella Torres decidió romper su silencio para defender al físicoculturista y aclaró que él también puso una fuerte suma de dinero para la organización de su boda.

“Leo comentarios tan absurdos que dicen que yo he pagado la boda. Dios mío, ni yo me creo todo lo que leo, es algo ilógico porque la boda salió muy cara. Lo que costó sería todo lo que gané en mis 10 años de trayectoria, no podría pagarlo porque soy una persona que ayuda a su familia, a mi mamá en sus gastos, a mis hermanas”, sostuvo la exintegrante de Corazón Serrano evidentemente indignada.

Asimismo, aseguró que había preferido guardar silencio por temas de seguridad, pero ahora quiere aclarar que no mantiene a su pareja.

“Soy enemiga de los mantenidos. Si fuera así yo no estaría con Kevin, yo siempre he dicho que uno tiene que admirar a su pareja. Yo no me puedo enamorar de una persona que sea tacaña, odio a los tacaños, Kevin es mano abierta conmigo. Yo tengo una ley de vida, que jamás le voy a dar plata a un hombre”, aseguró la artista.

En otro momento, Estrella Torres llenó de elogios a Kevin Salas y lo calificó como un hombre luchador. Según explicó, él y su familia apoyaron con una generosa suma de dinero para la realización de su lujoso matrimonio en Pachacámac.

“Es una boda carísima, ha habido mucho apoyo de parte de su familia y de Kevin también , son cosas que no puedo explicar a la gente de cuánta plata han dado porque uno está expuesto a muchas cosas, ya nos han extorsionado y es difícil hablar temas económicos. Él es una persona que ha trabajado años, que ha tenido sus negocios y tiene sus ahorros”, señaló la cantante de cumbia, cuya boda habría costado más de 460 mil soles.