Esto respondió el abogado Adolfo Bazán sobre el supuesto tocamiento indebido a Macarena Vélez

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez , quien es acusado de realizar tocamientos indebidos a varias mujeres, entre ellas la modelo Macarena Vélez , se pronunció y negó las imputaciones en su contra.

En comunicación ‘Magaly Tv La Firme’, Bazán Gutiérrez negó haber dopado a la modelo en una discoteca de Lince. Ante las reiteradas preguntas sobre el tema, el abogado optó por no responder más, aludiendo que el caso está en investigación.

“Es un tema pendiente de investigación. Tengo que decir que nunca he dopado a nadie, menos a la señorita [Macarena Vélez], la conocí unos minutos ahí [...] Yo responderé a las autoridades correspondientes, no me pronunciaré más”, sostuvo el letrado.

Otras denuncias

Respecto a la denuncia de otra joven identificada con las iniciales J.T, quien en junio del 2018 lo denunció de ultrajarla en el estacionamiento del edificio donde vive el sujeto, este volvió a negar lo sucedido.

“Ella estuvo conmigo, tratamos de tener relaciones, pero no se pudo. Nunca penetré a la señorita, ni mis dedos. Como estábamos bien ebrios, no pasó nada”, refirió Bazán Gutiérrez.

“Ella hizo su denuncia. El examen médico señala que no tuvo relaciones sexuales ese día, ni anal ni vaginal, que no tiene lesión en los genitales, o sea que no pude haber metido mis dedos”, agregó.

El letrado dijo que a la joven le practicaron un examen de sangre y orina, y el resultado no demostró haber ingerido algún tipo de droga. “No salió nada de drogas, ella sí estaba con alcohol en la sangre, pero nada de drogas”, indicó.

Más temprano, el Colegio de Abogados de Lima anunció que abrió un "procedimiento administrativo sancionador" contra su agremiado Adolfo Bazán Gutiérrez.

“Se ha requerido a la Dirección de Ética Profesional de vuestra orden que proceda conforme a sus facultades y de oficio abra un procedimiento administrativo sancionador (contra Adolfo Bazán), toda vez que la conducta mostrada por dicha persona vulnera lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto de la orden”, indicó el CAL en un comunicado.

La modelo Macarena Vélez acusó a Bazán Gutiérrez de haberle realizado tocamientos indebidos en una discoteca de Lince. El sujeto incluso pretendió grabar sus partes íntimas con un celular.