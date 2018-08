La modelo y bailarina Rosángela Espinoza fue víctima de una pesada broma de parte de su equipo en el reality de competencia ‘Esto es guerra’. Tras haber perdido dos veces contra Alejandra Baigorria, la popular ‘Rose’ fue víctima de no solo el ‘tortazo’ de ‘Ale’, sino también de sus compañeros de equipo.

Hugo García, Patricio Parodi, Diego Chávarri y Nicola Porcella fueron los artífices de la broma que molestó en sobremanera a Rosángela Espinoza.

Al terminar el programa, la popular ‘chica selfie’ reafirmó su molestia por la actitud que tuvieron sus compañeros de equipo y exigió que se disculpen, de lo contrario, solicitará una sanción contra los ‘guerreros’.

“Por supuesto, si no piden disculpas, voy a pedir sanción o que nos descuenten puntos. Que se bromeen con su hermana y con su mamá, pero conmigo no porque no les he dado confianza”, manifestó Rosángela Espinoza a América Espectáculos.

¿QUIÉN INICIÓ EL JUEGO?

El competidor Hugo García ‘echó’ a su compañero Nicola Porcella señalándolo como el autor intelectual de la broma.

“Nicola dio la idea y como es el capitán, hay que hacerle caso. Quiero pedirle disculpas a Rosángela, que no fue mi intención”, sostuvo Hugo mientras que Nicola dijo que el culpable fue Patricio Parodi. Este último aseguró que pedirá las disculpas del caso.

Además, la modelo Rosángela Espinoza aseguró, a través de sus historias de Instagram, que está muy molesta con Patricio Parodi y Diego Chávarri.