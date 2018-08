La modelo Rosángela Espinoza fue suspendida del reality ‘Esto es guerra’ , luego de que no asistiera a la última edición del programa conducido por Mathías Brivio y María Pía Copello.

Esta ausencia no fue pasada por alto y la producción de ‘Esto es guerra’ tomó una radical decisión: le descontó 40 puntos al equipo de los ‘guerreros’ y decidió suspender a Rosángela Espinoza por tiempo indefinido.

Este hecho no causó una buena impresión en su equipo quienes reclamaron que la sanción debería ser solo para la ‘chica selfie’; sin embargo, la producción no cambió de idea.

Tras enterarse que su ausencia le causó una gran pérdida a su equipo, Rosángela Espinoza se pronunció en su cuenta de Instagram . A través de un video, la popular ‘Rose’ se disculpó con su equipo en ‘Esto es guerra’ y con los seguidores del programa por lo ocurrido.

"Quiero pedir disculpas a mi equipo, no pude llegar al programa. Estoy ahorita en la universidad, estoy saliendo recién y me entero que han descontado 40 puntos, de verdad mil disculpas, no fue mi intención", manifestó la modelo en una de sus historias de Instagram.

Hay que recordar que la primera persona que notó la ausencia de Rosángela Espinoza fue la integrante del equipo de los ‘retadores’, Michelle Soifer, quien pidió una sanción ejemplar para la ‘Chica selfie’.

Por su parte, la modelo Angie Arizaga contó que Rosángela Espinoza estuvo grabando para su programa ‘La Previa’ y dejó entrever que habría ocurrido un inconveniente para que ella falte al reality.