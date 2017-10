El regreso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a 'Esto es guerra' dio mucho que hablar, y uno de los que se expresó sobre el tema fue Krayg Peña. El venezolano sorprendió a todos al mostrarse tranquilo e incluso bailar la canción del piloto.

En conversación con América TV, se le preguntó por lo que sentía al ver a la pareja en el programa, y el guerrero dijo: “Si, (estoy) tranquilo. Normal, no pasa nada”.

Ante la posibilidad de que Hart y Rivadeneira ingresen a 'Esto es guerra' como competidores, Peña aseguró que no tiene ningún inconveniente.

“Perfecto, no tengo ningún problema. Yo nunca he dicho que saquen a alguien, ese no es mi estilo. Si la producción los quiere, que los traigan”, manifestó.

Así reaccionó Krayg Peña tras el regreso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a 'Esto es guerra' (América TV)

Como se recuerda, Krayg Peña mantuvo una relación de años con Korina Rivadeneira. Ellos incluso vivían juntos, y como confesó el chico reality, incluso habrían perdido un hijo juntos.