Angie Arizaga y Nicola Porcella conformaban una de las parejas que más tiempo duró en el reality ‘Esto es guerra’; sin embargo, su relación llegó a su fin repentinamente. Hoy, a casi dos meses de anunciar su separación, uno de ellos se confiesa.

El capitán de los ‘guerreros’ reveló detalles poco conocidos de su relación con la modelo Angie Arizaga. Nicola Porcella aseguró que tenía muchos planes a futuro con la modelo, entre ellos, pedirle matrimonio.

“Hay gente que no se creía la relación, pero sí estábamos. Todo era Angie (Arizaga) y yo, estaba más templado que cuerda de ‘charango’. Yo ya tenía el anillo para dárselo, me quería casar con Angie. Ella no sabía que tenía el anillo de compromiso, es más, recién se va a enterar”, confesó Nicola Porcella al programa ‘Estás en todas’.

Asimismo, el ‘guerrero’ también confesó que quería formar una familia con Angie Arizaga y estaban planeando tener una hija.

“Ella también pensaba que no quería tener un hijo, pero me moría por una niña, hasta ya tenía el nombre para la bebé”, agregó el integrante de ‘Esto es guerra’.

Hay que recordar que fue Angie Arizaga quien confirmó el fin de su relación con Nicola Porcella durante la conferencia de prensa del circo de ‘Esto es guerra’. En aquella oportunidad, la modelo reveló que ya estaban separados algunos meses atrás.

Sin embargo, y pese a ya no mantener una relación sentimental, los modelos comparten programa y equipo en el reality de competencia ‘Esto es guerra’. Además, se alientan en las competencias.

En últimas declaraciones, el modelo aseguró que el próximo año empezará a estudiar periodismo deportivo, pues su sueño siempre fue tener algún proyecto ligado al fútbol.