Melissa Loza cerca de regresar a 'Esto es guerra': "No le cierro las puertas"

Melissa Loza se presentó en el programa 'En Boca de Todos' y dejó abierta la posibilidad de regresar al reality 'Esto es Guerra'. Su única condición está en la propuesta que recibirá de los productores.

"Me encantaría saludar a todos mis compañeros si no estoy más tarde. Definitivamente no cierro las puertas, pero si me hacen una buena propuesta lo pensaría y tomaría una decisión. Soy 'guerrera' de corazón", dijo la 'ex chica reality'.

Melissa Loza fue una de las bajas más fuertes que se sintió en el programa a inicio de este año. Los seguidores del reality no podían creer que la 'guerrera' histórica no continúe.

La modelo aseguró que quería realizar otros proyectos y pasar más tiempo con su familia. Luego se envió envuelta en un escándalo por su novio, Juan Diego Álvarez, quien fue detenido por supuestamente microcomercializar drogas.

Tras este incidente, la modelo salió al frente y aseguró que su pareja no se encontraba metido en ningún negocio ilícito. Aún la Fiscalía se encuentra investigando el caso.

