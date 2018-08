La noche del martes se vivió un tenso momento durante el programa ‘ Esto es guerra ’ , el capitán de los ‘retadores’, Mario Irivarren, sorprendió a todos con su inesperada actitud contra su compañera de equipo, Karen Dejo.

El capitán no midió su ira y despotricó contra su compañera gritándole en vivo durante el programa. Este hecho hizo que Karen Dejo respondiera y se enfrentaran en vivo.

Asimismo, Karen Dejo manifestó su incomodidad y dijo que conoce la actitud del ‘guerrero’ y por eso sabe que las disculpas que le ofreció en el programa “no fueron sinceras”.

“Cuando las cosas no le salen, sé que suele ponerse rabioso. Nadie me ha gritado de esa manera. Lo más loco es que me ha pedido disculpas en vivo, pero solamente por decirlo. Lo conozco y sé que no han sido unas verdaderas disculpas y eso me ha incomodado”, dijo Karen Dejo a las cámaras de América Espectáculos.

Ante lo dicho, Mario Irivarren decidió buscar a Karen Dejo tras el programa para disculparse por su exabrupto. Además, el 'guerrero' dijo que lo une una gran amistad con Karen y que el altercado fue producto del calor de la competencia.

“Cosas del programa. Lo voy a arreglar en interno, voy a ir a darle un abrazo y a disculparme. Le grité porque me caliento por las injusticias. Karen es mi amiga, las cosas quedan ahí, pero eso no quita que esté molesto con ella. La quiero mucho y le voy a decir que me disculpe”, señaló Mario Irivarren luego del programa.