Mario Irivarren: "Muchos quisieran estar con las chicas que yo estuve"

Mario Irivarren continúa en la edición 2019 de ' Esto es guerra '. El concursante fue recibido por todos sus fanáticos en medio de aplausos. El modelo indicó que se sentía muy feliz de continuar en el programa.

"Estoy muy contento de continuar en el programa", manifestó Mario Irivarren a su llegada a "Esto es guerra". Mathías Brivio indicó que se sentía contento de tenerlo en el programa porque se ha ganado todo el cariño del público.

Mario Irivarren también fue consultado sobre el fin de su relación con Ivana Yturbe. "Yo me encuentro bien. Yo tengo una gran fuerza emocional", manifestó el popular concursante de 'Esto es guerra'.

"A esta vida no se viene a sufrir, se viene a gozar. Vivo dejando de lado todo lo que sea negativo para mi vida", indicó Mario Irivarren.

El participante de ' Esto es guerra' manifestó que tiene un mes de estar soltero. "Estoy muy agradecido con todos. Que una relación termine es normal", sentenció Irivarren.

El 'guerrero' también indicó que aprendió de sus relaciones pasadas y que se encuentra muy bien y emocionado de estar en ' Esto es guerra'.

"Yo me considero un chico bastante afortunado. Muchos quisieran estar con las chicas que yo estuve", indicó Mario Irivarren. "Con Ivana no tengo ningún contacto. Es lo normal cuando una relación recién termina" y agregó que no descarta, con el tiempo, retomar la amistad con ella.