Macarena Vélez sorprendió la tarde del último lunes con su regreso a ‘Esto es guerra’, reality del que -según contó- fue retirada tras denunciar que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte del abogado Adolfo Bazán.

En declaraciones a “América Espectáculos”, la ‘combatiente’ mostró toda su emoción de haber podido retornar a la competencia y agradeció por esta nueva oportunidad que le están brindando.

“(Estoy) bien… De hecho que ha sido súper fuerte todo lo que he pasado, pero creo que también me ha servido quizás alejarme un poco de todo esto (el programa) y reflexionar y pensar”, indicó inicialmente Macarena Vélez.

“Creo que las cosas siempre pasan por algo y hay que verle el lado positivo a todo, es lo que siempre trato de hacer, y me ha servido muchísimo, me siento mucho más fuerte en todo sentido”, agregó la modelo.

“(He regresado) a demostrar y a competir que es lo que me gusta, yo creo que me voy a sentir bien, necesitaba sacar esas energías y aquí me siento súper cómoda, además necesitaba trabajar y distraer mi mente de todo. Estoy muy agradecida por esta nueva oportunidad”, finalizó.