Jely Reátegui reaccionó así tras aparecer en el reality 'Esto es guerra'

La actriz Jely Reátegui jamás se imaginó que iba a aparecer en el reality 'Esto es guerra' debido a que tuvo una postura bastante crítica con los 'guerreros' Nicola Porcella y Angie Arizaga cuando incursionaron en la actuación en la telenovela 'Ven, baila quinceañera'.

En 2016, la actriz nacional causó controversia porque les dijo a los 'chicos reality' "que eran dos puertas sin expresiones" al momento de actuar.

Ahora, Jely Reátegui se mostró sorprendida al ver su rostro en el reality de competencia como parte de una publicidad de una empresa. A través de sus redes sociales, mostró la imagen y se 'burló' de ese momento.

"Me mandaron esta foto y me reí un montón. Jamás me imaginé salir en 'Esto es guerra', estoy confundida. Los envidiosos dirán que soy Camucha Negrete con un gran peluquín de infarto", escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.