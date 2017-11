La llegada de Génesis Arjona a 'Esto es guerra' ha dado que hablar. Fabio Agostini es uno de los que más se refiere a la panameña, y en la última edición del programa, no dudó en desvivirse en halagos hacía ella.

“Patricio es su amigo, no su novio. Yo no he dicho ninguna mentira, ella es muy guapa. Si quieren miento, y digo que es fea”, dijo el español, causando la risa de los presentes en el set.

Sin embargo, Arjona no tomó enserio sus palabras, y así lo demostró en vivo. “Esos elogios me los ha dado desde antes que viniera acá. Y ahora que lo he conocido, me parece un chico demasiado divertido”, expresó.

“Lo estoy conociendo igual que los demás y es una persona bastante agradable. Él es muy bromista, por lo que me he dado cuenta. Lleva un montón de días diciendo lo mismo”, agregó.

Tras estos comentarios, la conductora María Pía Copello aprovechó en preguntarle a la invitada qué opinaba del apodo de Agostini, 'El Galáctico', y la guerrera no pudo evitar burlarse y se rió.